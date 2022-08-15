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اليونايتد يحسم أخيراً مصير كريستيانو رونالدو مع الفريق

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يحسم أخيراً مصير كريستيانو رونالدو مع الفريق



وكالات / سما /

ذكر موقع “جول” بنسخته العالمية نقلاً عن تقارير إعلامية أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي قد حسم بشكلٍ نهائي مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو ابن 38 عاماً بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويبحث خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو عن فريق جديد ينتقل إليه بعد فشل اليونايتد في التأهل ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن كريستيانو رونالدو لم يجد حتى الآن أي فريق وافق على التعاقد مع النجم البرتغالي، آخرهم قطبي ميلانو “الإنتر وميلان”.

وأوضح الموقع أن نادي مانشستر يونايتد بدوره قد حسم مصير كريستيانو رونالدو، حيث أكدت الإدارة على عدم رغبتها في التفريط بخدمات اللاعب.

وأكمل الموقع أن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لا يرغب أيضاً في رحيل كريستيانو رونالدو، وبنسبة كبيرة سيتراجع النجم البرتغالي عن قراره بالرحيل وسيستمر حتى انتهاء عقده مع الفريق في الصيف المقبل.

#مانشستر يونايتد #كريستيانو رونالدو

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