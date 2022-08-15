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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس": 

- الأطفال الخمسة الذين قتلوا في اليوم الأخير للعدوان على قطاع غزة قضوا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية وليس بسبب سقوط صاروخ أطلق من غزة 

- تحقيق اجراه جيش الاحتلال تبين انه لم تطلق القذائف من قطاع غزة في تلك الفترة وانما قيام سلاح الجو الاسرائيلي بقصف المنطقة وقتل الأطفال 

- قتل فلسطيني في كفر عقب من قبل مستعربين، بحجه تهديده بسكين، ولكن عائلته تنفي "ابننا اعدم" 

- جيش الاحتلال يغلق نفقا وصل إلى اسرائيل 

- بن غفير سيخوض الانتخابات بقائمة مستقلة 

"يديعوت احرونوت": 

- امس: اطلاق رصاص بالقرب من خط التماس (قتل جندي برصاص جندي اخر) 

- التضخم المالي وصل الى 5.2% 

- بن غفير اعلن عن خوضه للانتخابات بقائمة منفصلة عن الصهيونية الدينية 

- نداب ايال يكتب :الجهاز السياسي في اسرائيل يهتم فقط من سيحصل على 61 مقعدا بالكنيست ويتهربون من المشاكل الحقيقية للحياة باسرائيل 

"معاريف": 

- أمس: حادث اطلاق النار على خط التماس في طولكرم 

- أسعار غالية جدا: ارتفاع ثمن الشقق السكنية منذ بداية العام 18% والتضخم المالي وصل الى 5.2% 

- بنك اسرائيل سيصرف الفوائد 

- محمد فاروق جبارين وعبد المهدي مسعود جبارين من ام الفحم متهمان بالتخطيط بالانضمام لداعش في دولة افريقية

#الصحف الإسرائيلية

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