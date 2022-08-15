رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

- الأطفال الخمسة الذين قتلوا في اليوم الأخير للعدوان على قطاع غزة قضوا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية وليس بسبب سقوط صاروخ أطلق من غزة

- تحقيق اجراه جيش الاحتلال تبين انه لم تطلق القذائف من قطاع غزة في تلك الفترة وانما قيام سلاح الجو الاسرائيلي بقصف المنطقة وقتل الأطفال

- قتل فلسطيني في كفر عقب من قبل مستعربين، بحجه تهديده بسكين، ولكن عائلته تنفي "ابننا اعدم"

- جيش الاحتلال يغلق نفقا وصل إلى اسرائيل

- بن غفير سيخوض الانتخابات بقائمة مستقلة

"يديعوت احرونوت":

- امس: اطلاق رصاص بالقرب من خط التماس (قتل جندي برصاص جندي اخر)

- التضخم المالي وصل الى 5.2%

- بن غفير اعلن عن خوضه للانتخابات بقائمة منفصلة عن الصهيونية الدينية

- نداب ايال يكتب :الجهاز السياسي في اسرائيل يهتم فقط من سيحصل على 61 مقعدا بالكنيست ويتهربون من المشاكل الحقيقية للحياة باسرائيل

"معاريف":

- أمس: حادث اطلاق النار على خط التماس في طولكرم

- أسعار غالية جدا: ارتفاع ثمن الشقق السكنية منذ بداية العام 18% والتضخم المالي وصل الى 5.2%

- بنك اسرائيل سيصرف الفوائد

- محمد فاروق جبارين وعبد المهدي مسعود جبارين من ام الفحم متهمان بالتخطيط بالانضمام لداعش في دولة افريقية