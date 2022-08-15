فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.
"هآرتس":
- الأطفال الخمسة الذين قتلوا في اليوم الأخير للعدوان على قطاع غزة قضوا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية وليس بسبب سقوط صاروخ أطلق من غزة
- تحقيق اجراه جيش الاحتلال تبين انه لم تطلق القذائف من قطاع غزة في تلك الفترة وانما قيام سلاح الجو الاسرائيلي بقصف المنطقة وقتل الأطفال
- قتل فلسطيني في كفر عقب من قبل مستعربين، بحجه تهديده بسكين، ولكن عائلته تنفي "ابننا اعدم"
- جيش الاحتلال يغلق نفقا وصل إلى اسرائيل
- بن غفير سيخوض الانتخابات بقائمة مستقلة
"يديعوت احرونوت":
- امس: اطلاق رصاص بالقرب من خط التماس (قتل جندي برصاص جندي اخر)
- التضخم المالي وصل الى 5.2%
- بن غفير اعلن عن خوضه للانتخابات بقائمة منفصلة عن الصهيونية الدينية
- نداب ايال يكتب :الجهاز السياسي في اسرائيل يهتم فقط من سيحصل على 61 مقعدا بالكنيست ويتهربون من المشاكل الحقيقية للحياة باسرائيل
"معاريف":
- أمس: حادث اطلاق النار على خط التماس في طولكرم
- أسعار غالية جدا: ارتفاع ثمن الشقق السكنية منذ بداية العام 18% والتضخم المالي وصل الى 5.2%
- بنك اسرائيل سيصرف الفوائد
- محمد فاروق جبارين وعبد المهدي مسعود جبارين من ام الفحم متهمان بالتخطيط بالانضمام لداعش في دولة افريقية