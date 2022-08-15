الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بينهم أشقاء في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أنس عطا احريز، وهاني عايد ابو سنينة، والشقيقين تامر وصالح محمد أعمر، ومحمد هاني قفيشة، من البلدة القديمة وسط الخليل، والشقيقين حكم ومحمد عزمي يوسف الزغير، من حي عين سارة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.