  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بينهم أشقاء في الخليل

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أنس عطا احريز، وهاني عايد ابو سنينة، والشقيقين تامر وصالح محمد أعمر، ومحمد هاني قفيشة، من البلدة القديمة وسط الخليل، والشقيقين حكم ومحمد عزمي يوسف الزغير، من حي عين سارة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشكيل

قطعت 3 من اصابعه.. ماذا طلب سيف الإسلام القذافي لحظة القبض عليه؟

تفاصيل جديدة عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

تغريدة ساويرس عن حريق كنيسة “أبو سيفين” التي اعتبرها البعض تجاوزاً وباباً للفتنة الطائفية

«سيريالية الجزيرة»: «رفح مدينة بلا جرافة وعلى نتفليكس «عشيرة الموساد أوغاد دوما»

عائلة الشهيد محمد الشحام تروي تفاصيل إعدامه من جنود الاحتلال

6 جنرالات يدخلون إلى الحلبة السياسية الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

811132229db270df01b6fdd7120e6dcf

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

photo_2022-08-15_21-02-01

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

صحيفة: قيادي في الجهاد الإسلامي يزور القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية لهذا السبب..

البطش: علينا الاستعداد من الآن لجولة القتال القادمة..

هآرتس: هكذا نحد من قوة الجهاد الإسلامي

الاتصالات الفلسطينية