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الاحتلال يعتقل 6 شبان بينهم أسيران محرران من رام الله

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة شبان بينهم أسيران محرران من مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جبر حامد، وحامد رياض حامد، ونبيل رياض حماد، وموسى حامد، بعد ان داهمت منازلهم في بلدة سلواد، وفتشتها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين صالح نوفل من قرية راس كركر، وبهاء الدين شجاعية من دير جرير، عقب دهم وتفتيش منزلي ذويهما.

كما احتجزت تلك القوات عددا من الشبان لساعات، وأخضعتهم للتحقيق الميداني، وهم: سيف حامد، ورائد حامد، ورمزي حامد، وسامي السراج.

#الاحتلال

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