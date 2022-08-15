رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، إعدام قوات الاحتلال الشاب محمد الشحام أمام عائلته بعد اقتحام منزله في كفر عقب، ووصول الرئيس إلى ألمانيا في زيارة رسمية.

كما أبرز الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، اقتحام قوات الاحتلال الخليل وقباطية والدهيشة، وقمع وقفة ضد الاستيطان قرب طولكرم، وتدمير أشجار واستيلاء على معدات بالأغوار، ومجلس الوزراء يقرر تقديم 82 مليون شيقل لقطاع الطاقة لهذا العام، وقرار بدء العمل بجواز سفر جديد مطلع أيلول المقبل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-إعدام محمد الشحام أمام عائلته

-بؤرتان في طولكرم والخليل والجيش يدمر أشجاراً ويصادر معدات بالأغوار

-الرئيس يصل برلين ويلتقي المستشار الألماني اليوم

-الحكومة: 82 مليون شيقل لدعم قطاع الطاقة هذا العام وبدء العمل بجواز سفر جديد

"الحياة الجديدة":

-محمد الشحام.. ذبحوه بدم بارد في البيت.. الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري ومستقل في ظروف استشهاده

-محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة

-الرئيس يصل ألمانيا في زيارة رسمية ويلتقي اليوم المستشار أولاف شولتس

-مجلس الوزراء: 82 مليون شيقل قيمة الدعم لقطاع الطاقة لهذا العام وقرار بدء العمل بجواز سفر جديد

"الأيام":

-جيش الاحتلال يعدم الشاب محمد الشحام أمام أفراد عائلته داخل منزله في كفر عقب

-الرئيس يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا ويلتقي المستشار شولتس اليوم

-اقتحامات في الخليل وقباطية والدهيشة وقمع وقفة ضد الاستيطان قرب طولكرم

-الحكومة 82 مليون شيقل دعم لقطاع الطاقة لتخفيف فاتورة ارتفاع الأسعار

-ترمب تعهد في رسالة سرية لنتنياهو بتأييد ضم أراضٍ في الصفة لإسرائيل

-محكمة احتلالية ترفض استئناف عواودة للإفراج عنه رغم تدهور وضعه الصحي