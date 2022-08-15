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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدة شبان من مناطق مختلفة في الضفة، وسط عمليات دهم وتفتيش ليلية.

وأفادت مصادر محلية، ان الاحتلال اقتحم بلدتي سلواد ودير جرير شرق رام الله وشن حملة اعتقالات واسعه فيها عرف من بينهم: جبر حامد، وحامد رياض حامد، وموسى حامد، ونبيل نضال حامد.

كما واعتقلت الأسير المحرر بهاء الدين شجاعية عقب اقتحام منزله في بلدة دير جرير شرق رام الله.

وفي سياق متصل اصيب 4 شبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقال ثلاثة شبان، وهم: زيد صدوق، ومراد شمروخ، ومحمد إياد المصري. كما والصقت قوات الاحتلال منشورات تُهدد نشطاء الجبهــة الشعبــية بالاعتقال بذريعة نشاطاتهم.

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