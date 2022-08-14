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المطالبة بتدخل الوسيط المصري لإنهاء معاناة الأسير عواودة

الإثنين 15 أغسطس 2022 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطالبة بتدخل الوسيط المصري لإنهاء معاناة الأسير عواودة



رام الله/سما/

أكد مكتب إعلام الأسرى مساء الاثنين أن رفض محكمة الاحتلال استئناف الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 156 على التوالي في ظل وصول حالته الصحية لمرحلة حرجة، هو بمثابة الحكم عليه بالموت.

وطالب المكتب، الوسيط المصري بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسير عواودة والعمل على إطلاق سراحه قبل فوات الأوان.

كما دعا لتكثيف الفعاليات المناصرة لقضية الأسير عواودة في كل المناطق وبشكل أخص الضفة الغربية والداخل المحتل لتشكيل حالة من الضغط تجبر الاحتلال على الإفراج عنه. تم نسخ الرابط بنجاح نسخ الرابط

#مصر #الاسير خليل عواودة

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