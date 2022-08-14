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إصابة الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" بفيروس كورونا

الإثنين 15 أغسطس 2022 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" بفيروس كورونا



وكالات

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" المنتجة للقاحات مضادة لفيروس كورونا، ألبرت بورلا، اليوم الاثنين، أن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

وقال بورلا (60 عاما) في بيان إنه بدأ دورة العلاج المضاد للفيروسات باستخدام عقار "باكسلوفيد"، مشيرا إلى أنه يخضع للحجر العام ويتبع جميع احتياطات الصحة العامة. وأعرب عن ثقته بأنه سيتعافى "بسرعة".

يذكر أن بورلا تلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيوتيك".

المصدر: "بلومبيرغ"

#فايزر #فيروس كورونا

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