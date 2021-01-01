"المحكمة المركزية" تقدم لائحة اتهام ضد شاب من عكا على خلفية الهبة الشعبية

حيفا/سما/

قدّمت النيابة العامّة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، ضدّ محمد حمّاد (25 عامًا) من عكا، نسبت إليه تهم "ارتكاب عمل إرهابي وإصابة خطيرة بقصد مشدّد، وأعمال شغب وجرائم أخرى في شهر أيار/ مايو 2021".

وطالبت النيابة بتوقيف المتهم حتى انهاء الإجراءات القضائيّة ضدّه.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم شارك في موجة أعمال الشّغب التي اندلعت في مدينة عكا، إذ قام مع آخرين بإغلاق الطرق بحاويات القمامة وغيرها من الأشياء، ورشقوا أفراد الشرطة بالحجارة، وأطلقوا الألعاب النارية، وأشعلوا النار. اشتعلت النيران في حاويات القمامة والإطارات، وألحقت أضرارًا بالممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، ساعد المتهم شخصًا آخر في تسلق عامود إنارة وتحطيم الكاميرا التي كانت على العامود".

وذكر في لائحة الاتهام أنه "في يوم 12 أيار/ مايو 2021 في ساعات المساء، كان المتهم يقف مع آخرين على طول الشارع في عكا، وعندما تعرّفوا على سيارة يقودها يهودي ألقوا عليه عشرات الحجارة وضربوه في أماكن متعدّدة. في محاولته الهروب، فقدَ السائق اليهودي السيطرة على السيارة واصطدم بجدار، في هذه المرحلة، وخوفًا على حياته، نزل السائق اليهودي من السيارة محاولًا الفرار من مكان الحادث، ولكنه تعرّض للضرب المبرح بقضبان حديديّة وهراوات وحجارة ألقيت عليه من قبل المتهم وآخرين".

وكانت النيابة قد قدّمت، لغاية اليوم، لوائح اتهام ضدّ 4 متهمين من عكا تنسب إليهم الاعتداء على الشخص المذكور.

واعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، صباح يوم 19 تموز/ يوليو 2022، الشاب محمد حماد (24 عاما) من عكا على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وصرحت والدة الشاب، هيام حماد، في حينه لـ"عرب 48" أن "الشرطة حطمت باب المنزل واقتحمته بوحشية من دون إذن منا أو احترام لحرمة المنزل، وفي أعقاب ذلك بدأت بالصراخ بأنني امرأة متدينة ولا يحق لها اقتحام المنزل، عندها سمعت شرطيا يهمس لآخر بأن يراعي الصدمة النفسية التي تعرضت لها خلال اقتحامهم المنزل ليرد عليه ’دعها تموت’".



وقال المحامي محمد حاج، الموكل بالدفاع عن المعتقل محمد حماد، في حديث سابق لـ"عرب 48" إن "الاعتقالات ضد شباب عكا، مؤخرا، تتم بشكل مخطط، إذ انتهت حالة الضغط التي مرت على جهاز الشاباك العام الماضي خلال التحقيقات لتتفرغ الآن للتحقيق بشكل أكبر مع الشبان".

وشدد على أهمية "حصول الشبان في عكا على استشارة قضائية في كيفية التعامل مع أجهزة الأمن والشرطة في حال تعرضوا للاعتقال".

وختم حاج بالقول إنه "بالنسبة لاعتقال الشاب حماد فقد جهزت الشرطة قائمة تهم ضده على أن تحاول تلفيقها له خلال فترة التحقيق، وقد بدأت من خلال طريقة الاعتقال بوضع موكلي في حالة ضغط حتى يكون انتزاع الاعترافات أسرع بالنسبة لها، حتى لو كانت اعترافات تحت الضغط، كما جرى منعي من مقابلة موكلي".

وبلغ عدد المعتقلين من عكا في السجون الإسرائيلية 31 معتقلا؛ وهم، إبراهيم جمالي، رازي عودة، نديم أنطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني وكامل طوالبة.

ويتابع عدد من الشبان من عكا ملفات المحاكمة وهم رهن الحبس المنزلي، بينهم خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم وأحمد سعدي.

يشار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت حديثا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".