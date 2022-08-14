الجهاد الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

غزة/سما/

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، بشدة الاعتداءات الصهيونية على سوريا الشقيقة مساء أمس الأحد، والتي أسفرت عن ثلاثة جنود سوريين وإصابة 3 آخرين.

وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" ندين بشدة الاعتداءات الصهيونية على سوريا الشقيقة ونعزي الأشقاء السوريين باستشهاد ثلاثة من الجنود السوريين جراء الغارات العدوانية الصهيونية

وأضاف :" نؤكد تضامننا الكامل مع سوريا ووقوفنا إلى جانب أشقائنا، ونعبر عن استنكارنا للصمت الرسمي العربي إزاء محاولات العدو الصهيوني المتكررة للنيل من سوريا ووحدتها وسيادتها"، مؤكداً أن سوريا ستبقى رغم هذه المحاولات ، حصناً منيعاً في وجه العدو وحلفائه.

ومساء أمس الأحد، قالت وزارة الدفاع السورية في تصريح صحفي :" إنه حوالي الساعة 20,50 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".

وذكرت الدفاع السورية، أن وسائط الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.