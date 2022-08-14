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حزب لبيد يطالب بالتحقيق ضد حزب الليكود لهذا السبب..

الإثنين 15 أغسطس 2022 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب لبيد يطالب بالتحقيق ضد حزب الليكود لهذا السبب..



القدس المحتلة/سما/

ناشد حزب" يش عتيد" اليوم (الإثنين) المستشارة القانونية للحكومة بإجراء تحقيق جنائي ضد حزب "الليكود" لارتكابه مخالفات انتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وبيّن موقع "والا" أن المطالبة تأتي بعد أن نشرت منظمة Fake Reporter، وهي مشروع بحثي يحذر من التضليل الإعلامي، تحقيقًا في العديد من حسابات تويتر التي فتحت بعد الإعلان عن الانتخابات، والتي تم تحديدها مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو.
 
يشار إلى أن حزب الليكود احتج مؤخرا على رئيس الوزراء يائير لبيد ووزير جيشه بني غانتس لممارستها دعاية انتخابية ونشر صور لهما من داخل مؤسسة الجيش خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة.
 
يذكر أن الانتخابات الإسرائيلية ستُجرى في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهي الانتخابات الخامسة خلال أقل من 4 سنوات.
 

#حزب لبيد #الليكود

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