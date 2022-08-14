كوريا الجنوبية تستأنف رحلاتها الجوية إلى "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن الخطوط الجوية الكورية الجنوبية ستستأنف رحلاتها الجوية المباشرة بدون توقف إلى إسرائيل في يناير/ كانون الثاني المقبل، من العاصمة سيول إلى تل أبيب.



وبحسب الصحيفة، أكدت الخطوط الجوية الكورية أنها ستشغل ثلاث رحلات أسبوعية على خط جوي مباشر من سيول إلى تل أبيب، وذلك بعد أن أوقفتها بسبب تفشي فيروس كورونا عام 2020.



وأشارت الصحيفة إلى أن كوريا الجنوبية تعتبر سوقًا مهمة للسياحة في إسرائيل، حيث وصل في عام 2019 قبل جائحة كورونا حوالي 60 ألف سائح إلى إسرائيل من كوريا، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة.