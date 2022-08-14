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الكشف عن عملية احتيال بعرشات الملايين من الشواكل في "إسرائيل"

الإثنين 15 أغسطس 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن عملية احتيال بعرشات الملايين من الشواكل في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الاثنين النقاب عن عملية احتيال بعشرات الملايين من الشواكل في إسرائيل.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت متهمين إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات الملايين من الشواكل. 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الاحتيال استهدفت مجموعة من الأشخاص في إسرائيل وكذلك في فرنسا على حد سواء.
 
وأضافت يديعوت، في نهاية تحقيق سري، بالاشتراك مع الشرطة الفرنسية واليوروبول، ألقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم كجزء من قضية كان تركيزها على الاحتيال بمبلغ عشرات الملايين من الشواقل من خلال "إنشاءات معقدة لعملات افتراضية". 
 
وقد خلصت لجان التحقيق إلى وجود احتيال واسع النطاق لخزينة الدولة الفرنسية من داخل إسرائيل، وسرقة ملايين اليوروهات من فرنسا.

#عملية احتيال

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