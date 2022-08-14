مكرمة رئاسية لطالب من بلدة إذنا

الخليل/سما/

سلّم محافظ الخليل جبرين البكري اليوم الاثنين، ومسؤولة ملف المساعدات في ديوان الرئاسة رائدة الفارس، اليوم الاثنين، مكرمة رئاسية عبارة عن كرسي كهربائي للطالب ادريس المحاسنة من بلدة اذنا غرب الخليل إذنا.

وأكدت الفارس، أن الرئيس يسعى دائماً لمتابعة الحالات الإنسانية وبالتحديد ذوي الهمم، بهدف مساعدتهم على مواجهة الحياة والانخراط في المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن توفير الكرسي للطالب جاء بناءً على طلبه.

وشكر المحاسنة الرئيس على اهتمامه به وبكل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن هذا الكرسي سيمكنه من ممارسة حياته بكل يسر وسهولة خاصة في حياته المدرسية دون مساعدة.