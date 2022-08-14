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صحيفة عبرية تكشف فاتورة الخسائر الإسرائيلية جراء الحملة العسكرية الأخيرة في غزة

الإثنين 15 أغسطس 2022 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف فاتورة الخسائر الإسرائيلية جراء الحملة العسكرية الأخيرة في غزة



القدس المحتلة/سما/

بلغت فاتورة الخسائر الإسرائيلية نتيجة الحملة العسكرية الأخيرة ضد قطاع غزة حوالي 300 مليون شيقل إسرائيلي حوالي (92 مليون دولار أمريكي)، وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية.
 
وقالت الصحيفة العبرية: إن اللجنة المالية في الكنيست أجرت مناقشة حول الأضرار الناتجة عن الحملة العسكرية الأخيرة في غزة وخلصت إلى أن قيمة الأضرار بلغت حوالي 300 مليون شيقل إسرائيلي.
 
وأضافت، أنه تم تسجيل 222 حالة ضرر مباشر، منها 84 في عسقلان و66 في سديروت و72 حالة في مستوطنات أخرى، ومن بين الحالات 114 حالة أضرار لحقت بالمباني، و97 لأضرار لحقت بمركبات.
 
وشنت إسرائيل في الخامس من أغسطس الجاري حملة عسكرية ضد قطاع غزة. لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية مساء يوم السابع من أغسطس.
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