اشتية يوجّه بتنفيذ فحص شروط السلامة في المساجد والكنائس

رام الله/سما/

وجه رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، إلى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح بتنفيذ فحص شامل لكافة المساجد والكنائس، للتأكد من شروط السلامة من الحريق وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في المباني العامة، إضافة لمخارج الطوارئ، عبر طواقم الدفاع المدني في مختلف المحافظات.

جاء ذلك على ضوء الحادث الأليم الذي وقع في كنيسة أبو سيفين في القاهرة الكبرى، أمس الأحد، وراح جراءه عشرات الضحايا والجرحى.

وتقدم رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء، هذا الصباح، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والبطريرك تواضروس وأبناء الكنيسة القبطية وعموم الشعب المصري بأحر التعازي بضحايا الكنيسة متمنيا لهم الرحمة ولمصر حسن العزاء.