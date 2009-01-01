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هاني شاكر ينفي منع كاظم الساهر من الغناء في مصر

الإثنين 15 أغسطس 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاني شاكر ينفي منع كاظم الساهر من الغناء في مصر



وكالات / سما /

نفى المطرب هاني شاكر صحة الاتهامات الموجهة إليه باستغلال نفوذه كنقيب للمهن الموسيقية في مصر، لمنع المطرب العراقي كاظم الساهر من تقديم حفلات غنائية طوال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه كان دائم التوصية بضرورة الاستعانة بكاظم وكل فنان عربي بنفس قيمته.

هاني المستقيل مؤخراً من منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر، أرسل توضيحاً عاجلاً لبرنامج "آخر النهار" رداً على اتهامات مقدم البرنامج الإعلامي محمد الباز، البرنامج، ونفى أن يكون له علاقة بعدم ظهور كاظم الساهر وغيابه عن مصر لسنوات طويلة، مؤكداً أن علاقته بالفنان كاظم الساهر جيدة، ولا توجد خلافات بينهما، مشدداً على أنه يرحب بوجود فنان كبير بقيمة كاظم الساهر طوال الوقت.

وقال الإعلامي محمد الباز، إنه عندما طالب الفنان هاني شاكر، ونقابة المهن الموسيقية، بالرد على ما يثيره محبو الفنان كاظم الساهر، حول سبب منعه من إقامة الحفلات في مصر، مضيفاً: "كان الهدف من طرح التساؤل هو ألا تتحول الشائعات إلى حقيقة".

وأضاف الباز، مساء أمس الجمعة، أنه كان من الضروري الرد على الاتهامات التي وجهها محبو كاظم الساهر للفنان هاني شاكر.

وعرض الإعلامي محمد الباز، صوراً لحفلة شارك فيها كل من كاظم الساهر وهاني شاكر، تؤكد وجود علاقة ود بين النجمين، موضحاً أن الإعلام عندما يثير مسألة يكون هدفه الصالح العام، وليس ليشبع رغباته، مشيراً إلى أن دور الإعلام هو رصد الشائعات والبحث عن الحقيقة.

يُذكر أن كاظم الساهر غائب عن تقديم الحفلات في مصر منذ صيف عام 2009، حيث انتقل بعدها للإقامة في عدة مدن عربية أخرى منها بيروت، وتمت دعوته أكثر من مرة للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، ولكن حالت ظروف تعاقداته على قبول الدعوة.

وعاد المطرب العراقي للغناء في مصر بعد انقطاع دام 13 عاماً، وقام أولاً بإحياء حفل الساحل الشمالي، وعاد وقدم حفلاً لجمهور دار الأوبرا المصرية، علماً بأن الحفل الأخير ليس مدرجاً على البرنامج الرسمي للأوبرا المصرية، ولكنه يتبع شركة خاصة قامت باستئجار مسرح النافورة.

#هاني شاكر #كاظم الساهر #الغناء #مصر

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