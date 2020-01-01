مصرع الفنان التركي ثريا جورسال أفرين في ظروف غامضة .. تفاصيل

وكالات / سما /

عثرت الشرطة التركية على جثمان الفنان التركي الشهير ثريا جورسال أفرين، أسفل منزل في منطقة بنديك.

وكشفت الشرطة التركية، أن ثريا جورسال أفرين كان ساهرا مع الأصدقاء في ساعة متأخرة من الليل وذهب الى منول في منطقة بنديك وفى صباح اليوم الثاني عثر الجيران على الممثل ملقاه على الأرض.

وتقوم حاليا الشرطة التركية بالتحقيق في الحادث ما إذا كان ثريا جورسال أفرين مات منتحرا أم مقتولا خاصة أنه سقط من الدور الثالث.

وتوفى الفنان التركي الشهير ثريا جورسال افرين واسمه الحقيقي süreyya gürsel evren عن عمر يناهز الـ54 عاماً وهو من مواليد 1968.

واشتهر ثريا جورسال افرين من خلال ظهوره في الأعمال الدرامية، وشارك في عدد كبير من المسلسلات، وأصبح وجه مألوف بالنسبة للكثيرون من عشاق الدراما التركية في الوطن العربي من خلال ظهوره الملفت بمسلسل "شقة الأبرياء".

مسلسل "شقة الأبرياء" عُرض لأول مرة عبر قناة "تي آر تي الأولى"، وبثت الحلقة الأولى على التلفزيون في 15 سبتمبر 2020. انتهى المسلسل في موسمه الثاني، وبلغت عدد حلقات الموسم الأول 37 حلقة، في حيت وصلت حلقات الجزء الثاني من العمل لـ34 حلقة، وبلغت مدة الحلقة الواحدة 150 دقيقة.