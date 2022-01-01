  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

طفلة تركية تعض أفعى سامة وتقتلها بأسنانها انتقاما منها

الإثنين 15 أغسطس 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
طفلة تركية تعض أفعى سامة وتقتلها بأسنانها انتقاما منها



وكالات / سما /

شهدت محافظة بينكل التركية واقعة غريبة بإقدام طفلة تبلغ من العمر عامين على قتل أفعى سامة بأسنانها انتقاما منها.

وقالت صحيفة "The Sun" البريطانية إن الطفلة كانت تلعب في الحديقة الخلفية لمنزل عائلتها، عندما بدأت بالصراخ بصوت عال بسب لدغة أفعى لكن الجيران وقفوا في ذهول عندما وجدوا أفعى سامة طولها نصف متر في فم الطفلة.

وتمكنت الطفلة من قتل الأفعى التي لدغتها في شفتها.

وذكرت الصحيفة أن الجيران قدموا الإسعافات الأولية قبل أن يهرعوا بها إلى المستشفى حيث تم وضعها تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، مؤكدة أنها في صحة جيدة.

ونقلت الصحيفة عن محمد إركان والد الطفلة قوله إنه كان في العمل عندما تعرضت ابنته للدغة الأفعى وأن الله حفظها.

وأضاف: "أخبرني الجيران أن الأفعى كانت في يد طفلتي، وكانت تلعب بها حتى لدغتها، ثم عضت ابنتي الأفعى كرد فعل".

#طفلة #تركيا #افعى #المستشفى

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل رسالة ترامب لنتيناهو لضم الضفة الغربية

قطعت 3 من اصابعه.. ماذا طلب سيف الإسلام القذافي لحظة القبض عليه؟

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشكيل

هل اقتربت المواجهة؟.. إسرائيل توجه تحذيرًا لـ"نصر الله"

أسعار صرف العملات

تفاصيل جديدة عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

«سيريالية الجزيرة»: «رفح مدينة بلا جرافة وعلى نتفليكس «عشيرة الموساد أوغاد دوما»

الأخبار الرئيسية

صحيفة: قيادي في الجهاد الإسلامي يزور القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية لهذا السبب..

البطش: علينا الاستعداد من الآن لجولة القتال القادمة..

هآرتس: هكذا نحد من قوة الجهاد الإسلامي

15-8-d7efa8d0-45f3-48b4-bc7c-d3e5b4eb133e

مجلس الوزراء: 82 مليون شيكل لدعم قطاع الطاقة وبدء العمل بجواز سفر جديد

محكمة الاحتلال ترفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

الاتصالات الفلسطينية