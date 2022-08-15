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الخليل: وقفة احتجاجية ضد مخلفات الاحتلال في قرية خرسا

الإثنين 15 أغسطس 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نظم مجلس قروي خرسا جنوب الخليل، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية ضد تدفق مجاري برج الاحتلال العسكري المقام بالقرب من مدرسة خرسا الثانوية إلى شوارع القرية ومدارسها.

وقال رئيس مجلس قروي خرسا شبلي الزبدي ، إن الآفة الصحية الناتجة عن تدفق مياه مجاري برج الاحتلال العسكري المقام على مثلث خرسا، أمام مدرسة بنات خرسا الثانوية تشكل خطورة صحية بالغة، بالإضافة الى الروائح الكريهة في شوارع القرية.

وأشار إلى أن الأهالي استجابوا لدعوة المجلس القروي الاحتجاجية امام البرج، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مطالبا بإيقاف هذه المكرهة المؤذية والجالبة للأمراض، والحشرات إلى القرية، ومدارسها، ومتاجرها.

#قرية خرسا #الخليل

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