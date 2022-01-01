  1. الرئيسية
  2. الصحة

ماذا يحدث لو اكتفيت بالماء مشروبا لشهر واحد؟

الإثنين 15 أغسطس 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يحدث لو اكتفيت بالماء مشروبا لشهر واحد؟



وكالات / سما /

لا ريب أن العصائر المصنعة والمشروبات الغازية لذيذة الطعم بالنسبة لكثيرين، مقارنة بالماء الذي لا طعم له، لكن الأخير صحي أكثر بكثير من بقية المشروبات، خاصة إن كانت المشروب الوحيد للإنسان.

وتقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الشخص من شرب المياه حصرا، خاصة في ظل الحرارة المرتفعة.

ونقلت الصحيفة تجربة شخص استمر في اعتماد المياه مشروبا واحدا فقط لمدة 30 يوما، وروى الشخص ما حدث لصحته، وكان على النحو التالي:

يستهلك سعرات حرارية أقل: إن كأس الشاي، الذي يحتوي على السكر، يحمل 30 سعرة حرارية، أما مشروب الموكا الصباحي فيحتوي على 250 سعرة حرارية، وفي مثال ثالث، تحتوي عبوة الكولا من حجم 500 ملم على 215 سعرة حرارية.

يكبح الشهية: إن شرب المياه فقط يعمل على الحد من شهية الأكل لدى الإنسان، وبعد اعتماد هذا النموذج قد لا يشعر الإنسان بالجوع بل بالعطش فقط.

الدماغ يعمل بطريقة أفضل: 75-85 في المئة من الدماغ ماء، وبقاء الإنسان رطبا عبر الإكثار من تناول المياه يجعل الدماغ يواصل العمل بسعادة. وللماء فوائد أخرى في المجال الذهني مثل المحافظة على مستوى مرتفع من التركيز والطاقة، لذلك إن كان لديك امتحان رياضيات، يجب أن تبقي جسمك رطبا.

إنه أرخص: لن تكون صحتك أفضل فحسب، إنما جيبك أيضا، فالماء أرخص ثمنا من بقية المشروبات.

يحفز عملية التمثيل الغذائي: عندما تستهل يومك بشرب الماء، فإنه يساهم في تحفيز عملية التمثيل الغذائي (تحويل الغذاء إلى طاقة) طوال اليوم.

ووجد الباحثون أن شرب 500 ملم من الماء يساهم في تحفيز عملية الأيض بنسبة 30 في المئة لدى النساء والرجال.

يزيل البقع عن الجلد: إن التحول من المشروبات السكرية إلى المياه سينعكس إيجابا على جلدك، خاصة إزالة البقع التي تستوطنه.

تنظيم عملية الإخراج: يساعد اعتماد الماء مشروبا واحدا، بالإضافة إلى النظام الغذائي الغني بالألياف على تنظيم عملية الإخراج، وربما تذهب أكثر من المعتاد إلى المرحاض لكن ذلك ليس بالأمر السيء.

الماء يساعد قلبك: في حال كان الإنسان يعاني من الجفاف الاستثنائي، فإن دمه سيكون أكثر كثافة، وسيعمل القلب بجهد أكبر لضخه، والماء حل لهذه المشكلة.

عنصر مساعد في التمارين الرياضية: لن تكون جاهزا لخوض التمارين الرياضية الشاقة، إذا لم يكن جسمك رطبا.

#الماء #الشرب #الجسم #الصحة #العصائر

الأكثر قراءة اليوم

"عملية القدس": لبيد يهدد.. وضابط إسرائيلي: هذا أكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية

الكشف عن تفاصيل رسالة ترامب لنتيناهو لضم الضفة الغربية

قطعت 3 من اصابعه.. ماذا طلب سيف الإسلام القذافي لحظة القبض عليه؟

هل اقتربت المواجهة؟.. إسرائيل توجه تحذيرًا لـ"نصر الله"

استطلاعات إسرائيلية: تأثير آيزنكوت محدود وشاكيد خارج الكنيست

معهد دراسات الأمن القومي: السعودية ستعزز علاقتها بـ"إسرائيل" بهذه الشروط..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

6c60905e2d86003c09e4484411f7640f

جيش الاحتلال يعلن عن تحييده نفق هجومي لحماس شمال غزة

"اشتية": إعدام الشاب الشحام جريمة كبرى يجب أن يعاقب عليها الاحتلال

شهيد برصاص الاحتلال بعد اطلاق النار على رأسه من مسافة صفر في كفر عقب

الكشف عن تفاصيل رسالة ترامب لنتيناهو لضم الضفة الغربية

"إسرائيل" تكشف عن تفاصيل سياستها الجديدة تجاه غزة

الاتصالات الفلسطينية