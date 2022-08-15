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سلسلة آيفون 14.. هذه مواعيد الإطلاق المتوقعة

الإثنين 15 أغسطس 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلسلة آيفون 14.. هذه مواعيد الإطلاق المتوقعة



وكالات / سما /

إذا كنت متحمسا لشراء الهاتف الجديد من أبل، آيفون 14، فبكل تأكيد سترغب في معرفة موعد الكشف عن الهاتف المنتظر.

ودأبت شركة أبل على الكشف عن أحدث أجهزتها، وخاصة هاتف آيفون، في مؤتمر سنوي تعقده في شهر سبتمبر من كل عام، لكن الشركة لم تكشف حتى الآن عن موعد محدد بشأن هاتفها الجديد آيفون 14.

ومن المتوقع أن تزيح أبل الستار عن الهواتف التالية: آيفون 14، وآيفون 14 ماكس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، وثلاثة طرز جديدة من ساعة أبل، بالإضافة إلى سماعة جديدة من طراز "إيربودز".

وقالت مجلة "فوربس" الأميركية، نقلا عن متخصصين في التكنولوجيا، إن هناك توقعات بالكشف عن الهواتف الجديدة في 6 سبتمبر المقبل، على أن تكون متوفرة في الأسواق في 16 من الشهر ذاته.

لكن المجلة تفيد بتعذر هذا الموعد، خاصة أن الشركة تريد أن تعقد مؤتمرها هذا العام واقعيا وليس افتراضيا، بعد العودة الجزئية لمؤتمر أبل الخاص بالمطورين في وقت سابق من العام الجاري، إثر تخفيف قيود كورونا.

 وعلى أي حال، فإن تقريب موعد الكشف عن هواتف آيفون يمنح الشركة أسبوعا إضافية من المبيعات في الربع المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر، وهو أمر في غاية الأهمية لها.

وكانت توقعات سابقة أفادت بأن أبل ستعقد مؤتمر الكشف عن الأجهزة الحديثة في 13 سبتمبر، وهو ما يعني أن الأجهزة ستكون في أيدي المستهلكين في 23 من الشهر ذاته.

#آيفون #الهاتف

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