الاحتلال يقمع وقفة ضد الاستيطان في طولكرم

طولكرم / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على المشاركين في وقفة احتجاجية دعت لها بلدية بيت ليد شرق طولكرم، احتجاجا على قيام مستوطنين بنصب خيام وبيوت متنقلة فوق أراضي "أبو لوقا" المحاذية لمستوطنة "عناب".

وأفادت مصادر اعلامية ، إن مجموعة من المستوطنين بحراسة جنود الاحتلال منعوا أصحاب الأراضي والفعاليات والمؤسسات الوطنية من بلدات كفر اللبد وبيت ليد وسفارين شرق طولكرم، من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة في المنطقة تحت تهديد السلاح، في الوقت الذي حاول فيه جيب عسكري دعس مصور تلفزيون فلسطين فادي الجيوسي أثناء قيامه بعمله في تغطية الحدث.

وقال صاحب الأرض المزارع معن راشد، إن هذه الفعالية جاءت بعد أن أقدم مستوطنون بالأمس على نصب بيوت متنقلة وخيم في أراضينا في الجبل المسمى "أبو لوقا" التي تبلغ مساحته 80 دونما، وهي منطقة غنية بأشجار الزيتون المثمرة، وتعود ملكيتها لمزارعين من كفر اللبد وبيت ليد وسفارين وشوفة.

وأضاف، أن جنود الاحتلال حاولوا اجبار المحتجين على مغادرة المكان، إلا أنهم رفضوا وأصروا على البقاء.

وأكد أن هذه الممارسات من المستوطنين هدفها ليس فقط الاستيلاء على الأرض، إنما هي مخطط استيطاني يمتد من بين مستوطنتي "عناب" و"أفني حيفتس"، وبالتالي محاصرة القرى والبلدات الفلسطينية بعد سرقة أراضيها.