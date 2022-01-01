جيش الاحتلال يعلن عن تحييده نفق هجومي لحماس شمال غزة

القدس المحتلة / سما /

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم، الإثنين، أنه اكتشف نفقا متشعب لشقين، حفرته حركة حماس، ويمتد من شمال قطاع غزة ويتوغل إلى إسرائيل.

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال، فإن "مسار النفق لم يجتاز العائق الأمني ​​الجديد، الذي اكتمل بناءه قبل نحو عام والذي يشكل عاملًا أمنيًا مهمًا في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له، وبالتالي لم يشكل النفق أي تهديد على المناطق والبلدات في المنطقة المحاذية".

وأضاف أن اكتشاف مسار النفق "يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديد مواقع الأنفاق وتحييدها في منطقة غزة، بحيث يستمر الجيش بالعمل، سرًا وعلنًا"، ضد الفصائل الفلسطينية في القطاع. واعتبر جيش الاحتلال أنه "لن يسمح بأي انتهاك للسيادة الإسرائيلية سواء من فوق أو من تحت الأرض".

وقال قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، نيمرود ألوني، إنه "تعمل قوات تابعة لفرقة غزة، على مدى الأسابيع الأخيرة، في المنطقة التابعة للواء الشمالي لإحباط نفق إرهابي تابع لمنظمة حماس. والنفق عبارة عن نفق هجومي متشعب لشقيْن، اجتاز الأراضي الإسرائيلية لكنه لم يجتز منطقة العائق الأمني ​​الجديد، وبالتالي لم يشكل خطرًا على مواطني إسرائيل في أي مرحلة من المراحل".

وبحسب ألوني، فإن جيش الاحتلال هاجم هذا النفق خلال العدوان على غزة، في أيار/مايو من العام الماضي، "بفضل المؤشرات التي وردت من العائق الجديد حول تواجده في المنطقة".

وأضاف أنه "في الآونة الأخيرة، تم بذل جهود لإعادة ترميم مسار النفق القديم، وعقب إجراء بحث تم اكتشاف النفق ذي الشقيْن. إن إحباط النفق يعد جزءا من سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي ألحقت أضرارا جسيمة بمشروع أنفاق الاقتحام التابعة لحماس".