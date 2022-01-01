Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2022

رام الله / سما /

بينت النتائج المالية لشركة Ooredoo فلسطين نموًا في الأداء المالي والتجاري لها خلال النصف الأول من العام 2022، حيث نشرت الشركة بياناتها المالية حسب المهلة القانونية، وعرض الإفصاح المالي أهم محطات التقدم في الأداء العام للشركة، حيث وصلت قيمة الإيرادات إلى ما يزيد عن 57.5 مليون دولار امريكي، محققةً زيادة بنسبة 8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما ازدادت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 11% لتصل إلى 21.5 مليون دولار أمريكي، فيما نمى صافي أرباح الشركة إلى حوالي 7.2 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2022 لتحقق نمواً في صافي الأرباح بلغت نسبته 25% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.



وتعليقاً على النتائج المالية، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي: "إن العمل الدؤوب والجهود المتنامية التي تبذلها الشركة بشكل مستمر لتطوير الأداء المالي والتجاري تمضي في سبيلها الصحيح، محققًة أهدافها، وها نحن اليوم نمضي قدمًا في مزيد من التميز بخدماتنا ولنكون أكثر قربًا من مشتركينا مؤمنين بأن هذه المعادلة التي نعمل في ظلها بجعل المشترك أولًا هي سر تقدمنا الملموس، وهي سبيل تنمية الأداء المالي والتجاري للشركة، شاكرين مشتركينا على حسن هذه الثقة التي نسعى بكل جهد لتنميتها لديهم".



وأعرب د. مرعي عن سعادته بالمساهمات المجتمعية المتنوعة التي قدمتها Ooredoo فلسطين خلال النصف الأول من العام، والتي شملت قطاعات متنوعة منها الرياضة والتعليم والشباب والمؤسسات الخيرية، مشيرًا أن Ooredoo فلسطين تسعى أن تبقى قريبة من احتياجات مجتمعنا الفلسطيني وأن تساهم بمختلف القطاعات عبر برامجنا المختلفة للمسؤولية المجتمعية.



وأضاف د. مرعي: "إن مسيرة التطور التي خضناها مستمرة وهي جزء من خدمة أبناء وطننا العزيز خصوصاً في ظل الصعوبات التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني، حيث نعمل بكامل طاقتنا للاستمرار برفد السوق الفلسطيني بالخبرات والخدمات العالمية ساعين لتقديم أفضل خدمة لمشتركينا عبر سماع احتياجاتهم وعكسها على آليات تقديم الخدمات، متمنين أن تتذلل جميع العقبات أمام حصولنا على حقنا في اطلاق خدمات الجيل الرابع في الضفة وقطاع غزة لنتمكن من الانتقال إلى مساحة جديدة من خدمات الاتصال والإنترنت في فلسطين ".