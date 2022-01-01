تحديد موعد سحب قرعة بطولات الممتازة والأولى والثانية

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعة بطولة الدوري في قطاع غزة للدرجات الممتازة والأولى والثانية, استعدادا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.



وأكد اتحاد القدم, أن القرعة ستجري الثلاثاء الساعة 11 صباحا في مقره غرب غزة, داعيا مندوبي الأندية للتواجد واستلام اللائحة الداخلية للمسابقة.



وبيّن أن البطولة ستنطلق في التاسع من سبتمبر القادم, منوها إلى أن آخر موعد لقيد وتسجيل اللاعبين الجدد, هو الحادي والعشرين من الشهر الجاري.



يشار إلى أن الأندية الغزية لا تزال تترقب قرار صرف منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة قبل انطلاق الموسم الجديد.