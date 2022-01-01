انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الصداقة

غزة / سما /

صادقت الجمعية العمومية لنادي الصداقة الرياضي، على انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2022-2025.



وأكد نادي الصداقة أن مجلس الإدارة الجديد يتكون من الدكتور حازم شحادة رئيسا, وعضوية كل من محمد نطط، وسعد الله أبو عيطة، وعبد الرحمن حمدان، وأحمد سالم، وسامي الشنطي، وأحمد أبو سلمية، وبهاء سرحان، ورائد بارود.



وكانت اللجنة الانتخابية قد تشكلت من عائد أبو حمام، وحسام النجار، والمحامي علام حجازي، بينما راقبها المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمتمثل بمدير دائرة الأندية بلال الشاعر، وياسر داوود، وعلاء عطية.



كما حضر مراسم انتخاب المجلس الجديد, كل من عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والدكتور عماد الحديدي أمين عام مؤسسة الجمعية الإسلامية، والدكتور محمد أبو سلمية رئيس النادي السابق، وعدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.