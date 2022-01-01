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لاعب جديد من غزة أمام 4 عروض للاحتراف في الدوري المصري

الإثنين 15 أغسطس 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب جديد من غزة أمام 4 عروض للاحتراف في الدوري المصري



غزة / سما /

بات لاعب غزة الرياضي توفيق البيك قريباً من الوصول لاتفاق نهائي مع أحد الأندية المصرية للظهور معه في الموسم القادم.

وخاض البيك اختبارات مع 4 أندية هي، السكة الحديد، أسوان، سيراميكا، والشرقية للدخان، لكنه بات قريبا من التوقيع النهائي مع السكة الحديد.

وكشف نادي السكة الحديد عن رغبته في التعاقد مع البيك، للعب معه الموسم المقبل بعد أن خاض معه تدريبات مكثفة ومباريات ودية ظهر خلالها بمستوى جيد.

وأعلن محمد صلاح المدير الفني للنادي دخول الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية وظهر البيك في صورة مع اللاعبين في مؤشر لاقترابه من التوقيع الرسمي.

ومن المتوقع أن يوقع البيك على عقد رسمي مع أحد الأندية خلال الأيام القادمة.

#توفيق البيك #الدوري المصري #نادي السكة الحديد

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