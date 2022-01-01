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أنشيلوتي يدفع أسينسيو لمغادرة ريال مدريد

الإثنين 15 أغسطس 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يدفع أسينسيو لمغادرة ريال مدريد



وكالات / سما /

ازداد موقف ماركو أسينسيو تعقيداً في ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن خرج تماماً من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أول مباراتين من الموسم الجديد.

ولم يعتمد كارلو أنشيلوتي على ماركو أسينسيو ضد آينتراخت فرانكفورت، كذلك استبعده من تشكيلة الفريق أمام ألميريا يوم أمس الأحد. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حتى أنه لم يتم الدفع به كبديل في الشوط الثاني، رغم أن المدرب الإيطالي أشرك 19 لاعباً في المباراتين واستنفذ تبديلاته الخمسة.

وارتبط أسينسيو بمغادرة ريال مدريد هذا الصيف خلال الأسابيع الماضية، كون عقده سينتهي بعد سنة واحدة فقط. لكن اللاعب قرر البقاء حتى نهاية عقده من أجل الحصول على أفضل عرض ممكن، لاسيما وأنه لم يتلقى عروضاً مناسبة في الميركاتو الحالي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي بعث رسالة قوية لأسينسيو في مباراتي فرانكفورت وألميريا بأنه ليس ضمن خياراته الأساسية أو حتى الاحتياطية. وصحيح أن المدرب الإيطالي معروف عنه بعدم ألتزمت بقراراته، وقد يغيّر موقفه من اللاعب لاحقاً، لكن أسينسيو يريد الحصول على دقائق الآن لإثبات نفسه للويس إنركي مدرب منتخب إسبانيا.

هدف ماركو أسينسيو هو المشاركة في كأس العالم 2022 الذي سينطلق بعد أشهر قليلة فقط، وبالتالي قد يجد نفسه مضطراً للرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف لكي يلعب بشكل منتظم، حتى لو كانت العروض التي تصله غير مغرية بالقدر الكافي.

#أنشيلوتي #ريال مدريد #أسينسيو

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