مانشستر يونايتد يفكر في فسخ عقد كريستيانو رونالدو!

وكالات / سما /

يفكر نادي مانشستر يونايتد في فسخ العقد الذي يربطه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الراهن، بسبب سلوك اللاعب وموقفه داخل النادي، بعد مرور جولتين من مسابقة الدوري الإنجليزي، لم يحصد خلالهما الفريق أي نقطة.

وأوضحت صحيفة تايمز البريطانية أن اليونايتد يريد أن يغير رونالدو من سلوكه، وإن لم يحدث ذلك، قد يضطر النادي لفسخ عقده وتركه يرحل لأي فريق آخر بشكل مجاني.

ويشعر المدرب الهولندي إيريك تين هاج والجهاز الفني للشياطين الحمر بإحباط شديد من سلوك الدون، ما أثر على اللاعبين الذين بدأوا يشعروا بنفس الأمر تجاه أسطورة ريال مدريد.

وبدأت بعض الأصوات داخل اليونايتد بالفعل بالتفكير في الاستغناء عن رونالدو، خاصةً أن اللاعب أخبر إدارة النادي والمسؤولين التنفيذيين أنه يريد حمل حقائبه والمغادرة قبل غلق السوق الصيفي.

وأشارت تايمز إلى أن سلوك كريستيانو أثر بالسلب على الحالة المزاجية العامة في مقر تدريبات اليونايتد، ووصف أحد المصادر داخل النادي، اللاعب، بأنه أصبح مجرد مزاج سيء يمشي على الأرض.