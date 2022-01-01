ميسي يكشف عن مرشحه للكرة الذهبية

وكالات / سما /

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، النقاب عن مرشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2022.

وأظهر ميسي دعمه لمهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، لنيل البالون دور هذا العام، ويراه المرشح الذي يستحق نيل الجائزة دون منازع، حسبما قال البرغوث بنفسه في تصريحات صحفية لشبكة TyC sports الأرجنتينية.

وقال ليو” أعتقد أن الكرة الذهبية يجب أن تذهب هذا العام لكريم بنزيما بدون أدنى شك، لقد قدم كريم عاماً استثنائياً، لقد ظهر بشكل مميز ونجح في الفوز بدوري أبطال، وكان عنصراً مؤثراً في فريقه بدايةً من دور الستة عشر”.

وأضاف ميسي مؤكداً “بنزيما كان حاضراً في كل مباراة بالمراحل الإقصائية في دوري الابطال، ولا أظن أن هناك أي شك حول استحقاقه الفوز بالجائزة”.

وبخلاف دوري الابطال، كان بنزيما اللاعب الأفضل في الليجا، وأخذ بيد فريقه لمنصة التتويج، وخلال كل المسابقات سجل الفرنسي الدولي 44 هدفاً وصنع 15 في 46 مباراة.

وظهر غياب بنزيما مؤثراً بشكل واضح على ريال مدريد، خاصةً في المباريات الكبيرة، حيث خسر الميرينجي بهدف دون رد أمام باريس ميسي، وبرباعية دون رد أمام برشلونة في الكلاسيكو.