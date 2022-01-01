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في مستهل جلسة الحكومة

"اشتية": إعدام الشاب الشحام جريمة كبرى يجب أن يعاقب عليها الاحتلال

الإثنين 15 أغسطس 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اشتية": إعدام الشاب الشحام جريمة كبرى يجب أن يعاقب عليها الاحتلال



رام الله / سما /

 أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، على ضرورة معاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه والتي كان آخرها اغتيال الشاب محمد الشحام في كفر عقب شمال القدس، داخل بيته وأمام أسرته وبدم بارد.

واعتبر اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، ما جرى بأنه يمثل جريمة كبرى يجب أن يعاقب عليها الاحتلال.

وفي سياق آخر، اعتبر اشتية، وقف استكمال بناء مدرسة عين سامية، ومحاولات فرض المنهاج الاسرائيلي على المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، بأنهما وجهان لعملة واحدة في إطار استهداف الإنسان الفلسطيني وروايته ومستقبل أجياله، وأنها تأتي في إطار سياسة التهويد والتهجير. كما قال.

وأكد على أن الحكومة ستدافع عن حق أبناء الشعب الفلسطيني في التعليم بجميع المناطق، وأنها ستدافع عن المنهاج الفلسطيني، مشيدًا بصمود أهل القدس، مثمنًا موقف أولياء أمور طلاب الكلية الإبراهيمية الذين يرفضون المنهاج الإسرائيلي المحرف.

وندد رئيس الوزراء، بانتهاك الاحتلال للقانون الدولي والبروتوكول الخاص باتفاق لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي يمنع القوة المحتلة من أي أعمال تنقيب في المناطق المحتلة، مشيرًا إلى قيام جامعة بار إيلان في عمليات حفر وتنقيب في أراضي فلسطينية خاصة شمال رام الله.

واعتبر ذلك انتهاكًا خطيرًا تقترفه سلطات الاحتلال لهذه القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة المشرفة على العملية منخرطة في نظام الاستعمار الكولونيالي، داعيًا منظمة اليونسكو لمتابعة هذا الانتهاك، والعمل على وقفه فورًا.

واستنكر اشتية، الحرب على المحتوى الفلسطيني من الفيسبوك الذي يشن حملة شرسة وظالمة ضد هذا المحتوى، مطالبًا إدارة فيسبوك وقف ذلك واحترام المحتوى والرواية الفلسطينية والتعامل بحيادية وموضوعية معه وعدم الانحياز للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم قضايا في البنية التحتية والتشريعات متعلقة بالمؤسسات التعليمية الأجنبية والخاصة، ومشروع نظام الشركات غير الربحية، وتقارير مالية وأمنية وصحية.

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