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الاحتلال يهدم منشأة زراعية شمال غرب نابلس

الإثنين 15 أغسطس 2022 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منشأة زراعية في منطقة المسعودية في أراضي قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة جرافة، وهدمت منشأة زراعية تعود للمواطن مشير سيف.

وأوضح أن هذه المرة الثالثة التي يهدم فيه الاحتلال منشآت للمواطن سيف، حيث هدم منزلا مكونا من طابقين عام 2019، كما أعاد الاحتلال هدم منشأة زراعية للمواطن ذاته كان قد أقامها مكان المنزل المهدوم عام 2020.

وأشار إلى أن الاحتلال يدعي أن المنشأة أقيمت بالمنطقة المصنفة "ج"، رغم أن المواطن سيف يمتلك كوشانا من طابو نابلس يثبت أن قطعة الأرض التي أقيم عليها المنزل والمنشآت واقعة بالمنطقة المصنفة "ب".

#نابلس #الاحتلال

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