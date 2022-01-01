أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

ايزنكوت ينضم الى غانتس وساعر: نتنياهو متهم لا يستطيع أن ينافس بالانتخابات

9 جرحى في عملية اطلاق الرصاص في القدس

بيت في اللد تحول الى نصب تذكاري لليهود المتطرفين الذين يشعلون النار في المدينة