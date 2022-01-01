فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرنوت، معاريف، هآرتس"، الصادرة اليوم الاثنين.
* "هآرتس":
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ايزنكوت ينضم الى غانتس وساعر: نتنياهو متهم لا يستطيع أن ينافس بالانتخابات
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المحلل السياسي يوسي فرترحول: انضمام ايزنكوت لغانتس انتصار في المعركة للأخير
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9 جرحى في عملية اطلاق الرصاص في القدس
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بيت في اللد تحول الى نصب تذكاري لليهود المتطرفين الذين يشعلون النار في المدينة
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الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تطالب بزيادة تصاريح العمل لسكان قطاع غزة
* "معاريف":
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وفاة الموسيقار تسيكا بيك
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ايزنكوت يعلن انضمامه الى حزب غانتس "المعسكر الرسمي"
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غضب بالشرطة من اطلاق سراح منفذ عملية القدس قبل انهاء محكوميته على خلفية جنائية
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منفذ العملية سلم نفسه للشرطة مع مسدسه
* "يديعوت احرونوت":
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ايزنكوت عن نتنياهو: متهم بالفساد ولا يستطيع المنافسة في الانتخابات
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ايزنكوت في مؤتمر صحفي: دولة ثنائية القومية كارثة لإسرائيل
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وفاة طفل لعائلة متدينة خنقا من قبل عمه ومظاهرات ضد تشريح جثمانه