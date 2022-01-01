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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 15 أغسطس 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرنوت، معاريف، هآرتس"، الصادرة اليوم الاثنين.

* "هآرتس": 

  • ايزنكوت ينضم الى غانتس وساعر: نتنياهو متهم لا يستطيع أن ينافس بالانتخابات 

  • المحلل السياسي يوسي فرترحول: انضمام ايزنكوت لغانتس انتصار في المعركة للأخير

  • 9 جرحى في عملية اطلاق الرصاص في القدس 

  • بيت في اللد تحول الى نصب تذكاري لليهود المتطرفين الذين يشعلون النار في المدينة 

  • الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تطالب بزيادة تصاريح العمل لسكان قطاع غزة 

* "معاريف": 

  • وفاة الموسيقار تسيكا بيك 

  • ايزنكوت يعلن انضمامه الى حزب غانتس "المعسكر الرسمي" 

  • غضب بالشرطة من اطلاق سراح منفذ عملية القدس قبل انهاء محكوميته على خلفية جنائية 

  • منفذ العملية سلم نفسه للشرطة مع مسدسه 

* "يديعوت احرونوت": 

  • ايزنكوت عن نتنياهو: متهم بالفساد ولا يستطيع المنافسة في الانتخابات 

  • ايزنكوت في مؤتمر صحفي: دولة ثنائية القومية كارثة لإسرائيل 

  • وفاة طفل لعائلة متدينة خنقا من قبل عمه ومظاهرات ضد تشريح جثمانه 

#الصحف الإسرائيلية

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