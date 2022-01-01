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كهرباء غزة: يجري العمل على التوافق بين وصول الماء والكهرباء للمواطنين

الإثنين 15 أغسطس 2022 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة: يجري العمل على التوافق بين وصول الماء والكهرباء للمواطنين



غزة/ سما /

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة محمد ثابت، اليوم الاثنين، "نحن نعيش أزمة تيار كهربائي في ذروة الصيف".

وأضاف ثابت في تصريح إذاعي، أنه "عندما يكون وصل الكهرباء أكثر من ٦ ساعات يكون هناك توافق بين الماء والكهرباء".

وأوضح أنه يجري العمل على "التنسيق فيما يتعلق بتوافق الماء مع وصل الكهرباء، ونحن نحاول قدر الإمكان".

وشدد ثابت على أنه "ليس من حق أحد التعدي على المقدرات العامة، وحقوق الناس"، منوهاً إلى ان "أبوابنا مفتوحة للتظلمات، وننظر في كل ما يصلنا من شكاوى".

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