  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تدين عملية القدس وتعلن إصابة 5 أمريكيين

الإثنين 15 أغسطس 2022 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تدين عملية القدس وتعلن إصابة 5 أمريكيين



القدس المحتلة / سما /

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، عملية القدس، مؤكدةً إصابة 5 مواطنين أمريكيين.

وجاء في بيان الوزارة، "تدين الولايات المتحدة ما اسمتها "هذه العملية الإرهابية" ، التي أصيب فيها ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم ما لا يقل 5 مواطنين أمريكيين. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وفقا للبيان، واشنطن تبقى على تواصل متين مع ممثلي السلطات الإسرائيلية حول هذا الهجوم، ومع أسر المصابين في إطلاق نار الأمريكيين.

يذكر أن 10 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار بموقعين منفصلين أحدهما على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس فجر امس الأحد.


وأكدت مصادر طبية أن من بين الحالات إصابتان خطيرتان فيما وصفت بقية الإصابات بالمتوسطة.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تكشف عن تفاصيل سياستها الجديدة تجاه غزة

الكشف عن تفاصيل رسالة ترامب لنتيناهو لضم الضفة الغربية

قطعت 3 من اصابعه.. ماذا طلب سيف الإسلام القذافي لحظة القبض عليه؟

هل اقتربت المواجهة؟.. إسرائيل توجه تحذيرًا لـ"نصر الله"

مسؤول أمني إسرائيلي: إطلاق سراح أسرى "الجهاد" مسألة غير مطروحة

استطلاعات إسرائيلية: تأثير آيزنكوت محدود وشاكيد خارج الكنيست

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

15-8-d7efa8d0-45f3-48b4-bc7c-d3e5b4eb133e

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

محكمة الاحتلال ترفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

photo_2022-08-14_00-33-40

صحيفة عبرية: عملية القدس شكلت تهديداً استراتيجياً

d69cf880380ef433035d29778d525d2c

تفاصيل جديدة عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

photo_2022-08-15_11-50-44

عائلة الشهيد محمد الشحام تروي تفاصيل إعدامه من جنود الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية