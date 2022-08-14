واشنطن تدين عملية القدس وتعلن إصابة 5 أمريكيين

القدس المحتلة / سما /

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، عملية القدس، مؤكدةً إصابة 5 مواطنين أمريكيين.

وجاء في بيان الوزارة، "تدين الولايات المتحدة ما اسمتها "هذه العملية الإرهابية" ، التي أصيب فيها ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم ما لا يقل 5 مواطنين أمريكيين. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وفقا للبيان، واشنطن تبقى على تواصل متين مع ممثلي السلطات الإسرائيلية حول هذا الهجوم، ومع أسر المصابين في إطلاق نار الأمريكيين.

يذكر أن 10 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار بموقعين منفصلين أحدهما على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس فجر امس الأحد.



وأكدت مصادر طبية أن من بين الحالات إصابتان خطيرتان فيما وصفت بقية الإصابات بالمتوسطة.