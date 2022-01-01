رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر إجبار قوات الاحتلال مواطنا مقدسيا على هدم منزله في البلدة القديمة، واخطارات بوقف البناء في بدرس غرب رام الله.

كما تناولت الصحف الثلاث جلسة المحاكمة المقررة اليوم للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 155، وتدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في البلدة القديمة ويقتحم منزل محافظ القدس

الرئيس يعزي نظيره المصري والبابا الأنبا تواضروس الثاني بضحايا حريق الكنيسة

مدير البنك الدولي: نعمل مع الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد

أبو جيش: بدء تحويل رواتب العمال بأراضي الـ 48 إلى البنوك الفلسطينية دون ضريبة

تدهور خطير على وضعه الصحي: جلسة محاكمة للأسير المضرب عواودة اليوم

تظاهرة في دالاس الأميركية ضد العدوان الإسرائيلي على شعبنا

مصرع 41 شخصا وإصابة 12 آخرين في حريق كبير بكنيسة غرب القاهرة بسبب خلل كهربائي

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت يدخل الساحة السياسية وينضم لقائمة غانتس

استشهاد 3 عسكريين سوريين بقصف إسرائيلي على ريف دمشق وطرطوس

بريطانيا: متظاهرون يطالبون بنك "باركلي" بوقف تمويل شركات أسلحة إسرائيلية

* "الأيام":

جلسة محاكمة للأسير عواودة اليوم: تـدهـور خـطـيـر علـى وضـعـه الـصحـي

إجبـار مواطن مقدسي على هدم بيتـه وإخطارات بوقف بناء منازل في بدرس

مـسؤول أمني إسرائيلي: الإفراج عن عواودة والسعدي مسألة غير مطروحة

اسـرائـيـل تـكـشـف عـن تـفـاصـيـل سياستها الجديدة تجاه قطاع غزة

البيرة: "مستعربون" يعتقلون شابًا في حي أم الشرايط

مـصـرع 41 مـصـريـًا فـي حـريـق كـبـيـر بكنيسة في الجيزة بسبب خلل كهربائي

مقتـل 3 عسكرييـن وإصابـة 3 آخرين فـي قـصـف إسـرائيلـي عـلـى سـوريـة

أوكـرانـيـا تـحـاول عـزل قـوات روسـيـة واتهامات متبادلة حول المحطة النووية

* "القدس":

الرئيس يعزي نظيره المصري والبابا تواضروس بضحايا حريق الكنيسة

بينهم اثنان جراحهما خطيرة: إصابة 8 إسرائيليين بإطلاق نار في القدس

اغلاق مدخل حوسان وإجبار مقدسي على هدم منزله

حي استيطاني جديد على أراضي صور باهر وأم طوبا

مصرع 41 مواطنا مصريا في حريق بكنيسة غرب القاهرة

استشهاد 3 عسكريين سوريين بقصف إسرائيلي

"بتسيلم": إسرائيل تبذل ما بوسعها للتشويش على عمل منظمات حقوق الانسان