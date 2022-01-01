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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من بيت لحم

الإثنين 15 أغسطس 2022 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار، واعتقلت خمسة مواطنين، هم: وجدي كمال ثوابته (31 عاما)، ومحمد محمود طقاطقة (20 عاما)، وأحمد رائد طقاطقة (18 عاما)، وأحمد نبيل ثوابته (17 عاما)، وسيف الدين أيمن حيان (16 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال ترافقها وحدات خاصة، اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت الشابين محمد شادي مكاوي، وإسلام سباتين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات على شارع القدس الخليل، دون ان يبلغ عن إصابات.

#بيت لحم #الاحتلال

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