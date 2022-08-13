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العثور على أشهر فنان بوب إسرائيلي ميتا في شقته

الإثنين 15 أغسطس 2022 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على أشهر فنان بوب إسرائيلي ميتا في شقته



القدس المحتلة / سما /

توفي عن عمر يناهز 72 عاما النجم زفيكا بيك، الذي يعدّ أحد أشهر المغنين في إسرائيل، وأكسبته أغنياته لقب "الملك" أو "ركن" البوب في دولة الاحتلال.

وعُثر على المغني ميتا في منزله في رمات هشارون، بحسب الصحف المحلية. وعلّق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد على غيابه بقوله: "زفيكا بيك توفي اليوم، لكن أغنياته وألحانه ستبقى لسنوات مقبلة".

وكان زفيكا بيك المولود في بولندا عام 1949، قد هاجر طفلا إلى دولة الاحتلال مع والديه. شارك في النسخة الإسرائيلية من المسرحية الغنائية "هير".

ولحّن بيك أغنية "ديفا" التي أدتها المغنية دانا إنترناشونال الفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" عام 1998. ووصفته وزيرة الثقافة تشيلي تروبر بأنه "أحد أكبر الفنانين"، ملاحِظة أن "الآغنيات التي ألّفها دخلت كل بيت وآلاف القلوب".

وزفيكا بيك هو أيضا حمو المخرج الأمريكي الشهير كوينتن تارانتينو، المتزوج من ابنته المغنية الإسرائيلية دانييلا بيك.

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