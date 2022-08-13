حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

رام الله / سما /

قال موقع طقس فلسطين اليوم الاثنين إن درجات الحرارة ستتراوح مكانها لتبقى أعلى من المعدل السنوي بثلاث درجات نهاراً، وحارة في كافة المناطق فترة الظهيرة.

وأضاف الموقع أن “درجات الحرارة تبقى على حالها يوم الثلاثاء وأعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهاراً، وحارة جداً في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال”.

وأشار إلى أن إرتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة يوم الأربعاء وتبقى تحوم بين مطلع ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية”.