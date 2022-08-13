الكشف عن تفاصيل رسالة ترامب لنتيناهو لضم الضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

فوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها ،وفثا لما كشفته رسالة نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية.

وأعطى ترامب نتنياهو الضوء الأخضر للضم طالما قبل بدولة فلسطينية في المستقبل.

وفي رسالة من ثلاث صفحات بتاريخ 26 يناير 2020 ، قبل يومين من عرض ترامب رؤيته للسلام التي عرفت بصفقة القرن، في البيت الأبيض ، لخص الرئيس بعض تفاصيلها.

وشمل ذلك أن إسرائيل ستكون قادرة على بسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية ، كما هو محدد في الخريطة المدرجة في الخطة إذا وافق نتنياهو على دولة فلسطينية على الأراضي المتبقية.

وطلب ترامب من نتنياهو تبني "السياسات الموضحة في ... الرؤية [من أجل السلام] فيما يتعلق بأراضي الضفة الغربية التي تم تحديدها على أنها جزء من دولة فلسطينية مستقبلية.

وتابع الرئيس الأمريكي: "مقابل تنفيذ إسرائيل لهذه السياسات" ، واعتماد خطط إقليمية مفصلة بشكل رسمي لا تتعارض مع الخريطة المرفقة برؤيتي - ستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية في تلك المناطق من الضفة الغربية وتعتبرها جزءا من إسرائيل.

ولم تحدد الرسالة جدولا زمنيا للاعتراف بالسيادة. لكن جاء رد نتنياهو أن إسرائيل ستمضي قدما في خطط السيادة "في الأيام المقبلة" .

وقال مصدر في إدارة ترامب مطلع على تفاصيل رسالة الرئيس إن "هذا كان جزءًا أساسيًا من قبول رؤية إسرائيل للسلام ، كإطار للمفاوضات مع الفلسطينيين ، بأن الولايات المتحدة يجب أن تقبل السيادة مقدما على أجزاء من الضفة، وتشمل جميع المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.

وقال المبعوث الخاص لترامب ، جيسون غرينبلات ، إنه خلال فترة وجوده في البيت الأبيض ، "لقد فهم دائمًا من نتنياهو أن اعتراف الولايات المتحدة بتوسيع سيادة إسرائيل على تلك المناطق كانت ضرورية لكي يوافق نتنياهو على خطتنا للسلام المقترحة ".

نتنياهو ، من جانبه ، وافق علنا ​​على قيام دولة فلسطينية في ظل الشروط المنصوص عليها في خطة ترامب.

وقال: "إنكم تعترفون بسيادة إسرائيل على كل المستوطنات في الضفة الغربية ، كبيرها وصغيرها... سيدي الرئيس ، بفضل هذا الاعتراف التاريخي ، ولأنني أعتقد أن خطتك للسلام تخلق التوازن الصحيح حيث فشلت الخطط الأخرى ، فقد وافقت على التفاوض على السلام مع الفلسطينيين على أساس خطة السلام الخاصة بك."

وقال مصدر في إدارة ترامب وفقا للصحيفة" إن الخلاف هو فقط ما إذا كان يمكن اتخاذ خطوات بشأن فرض السيادة في غضون أيام أو أسابيع قليلة.

واضاف مصدر في إدارة ترامب بأن كوشنر حاول إبطاء نتنياهو في الضم بعد معرفة رد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، وخاصة في الخليج ، الذين أعربوا عن حماسهم للخطة الأوسع"صفقة القرن" ولكن ليس عنصر الضم.