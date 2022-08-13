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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 23 مواطنا من الضفة

الإثنين 15 أغسطس 2022 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 23 مواطنا من الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية ان الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال رافقها مواجهات مع الشبان في عديد المناطق، الذين قاموا برشق دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وعُرف من بين المعتقلين :

١. الطالب في جامعة بيرزيت أسيد القدومي- رام الله
٢. عبد الله التميمي- الرام شمال القدس
٣. المحرر يوسف هوشة- بيرزيت شمال رام الله
٤. المصاب محمد الشحام- كفر عقب شمال القدس
٥. حسين عطية- الجديرة شمال غرب القدس
٦. سيف القاسم- الجديرة
٧. محمد فوزي الخطيب- حزما شرق القدس
٨. يزن عدنان الخباص- عصيرة الشمالية قرب نابلس
٩. الشيخ حسن الزغل- زبوبا قرب جنين
١٠. أحمد الحج- دير أبو مشعل غرب رام الله
١١. فؤاد أبو سمرة- دير أبو مشعل
١٢. حسن مطر- دير أبو مشعل
١٣. قصي عيسى ربيع- دير أبو مشعل
١٤. عبدو طبخ- دير أبو مشعل
١٥. أمين حمدان- دير أبو مشعل
١٦. مجاهد الشحم- دير أبو مشعل
١٧. سيف راسم- دير أبو مشعل
١٨. الفتى أحمد رائد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
١٩. الفتى سيف أيمن طقاطقة- بيت فجار
٢٠. محمد محمود طقاطقة- بيت فجار
٢١. أحمد نبيل ثوابتة- بيت فجار
 ٢٢. صامد غانم- سيلة الظهر جنوب جنين
 ٢٣. عمر يوسف زهران- دير أبو مشع

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