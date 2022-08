فيديو: ريال مدريد يقلب الطاولة على ألميريا

حول نادي ريال مدريد حامل اللقب تأخره بهدف دون رد أمام ألميريا إلى فوز بنتيجة 2-1، في مباراة جمعت الفريقين لحساب الأسبوع الأول من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وباغت ألميريا ضيفه ريال مدريد بهدف مبكر حمل توقيع لارجي رامازاني في الدقيقة السادسة.

وحافظ ألميريا على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني، حيث تمكن الريال من تعديل النتيجة أولا عن طريق لوكاس فاسكيز ثم أحرز البديل النمساوي دافيد ألابا هدف الفوز من ركلة حرة نفذها بطريقة جميلة في الدقيقة 75.

???????????????????????????????? Three points with first match #ريال_مدريد_الميريا

pic.twitter.com/jpHJyfw1EU