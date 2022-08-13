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3 شهداء و 3 جرحى في عدوان إسرائيلي على سوريا (فيديو)

الأحد 14 أغسطس 2022 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء و 3 جرحى في عدوان إسرائيلي على سوريا (فيديو)



دمشق/سما/

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء يوم الأحد بسماع دوي انفجارات في سماء طرطوس غرب سوريا، فيما أكدت وسائل إعلام رسمية أن عدوانا إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط محافظة طرطوس.

وقالت "سانا" إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في سماء مدينة طرطوس الساحلية.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري " حوالي الساعة 20,50 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأكدت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن عدوانا إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط محافظة طرطوس.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات إسرائيلية قصفت سوريا من فوق الأراضي اللبنانية وتحديدا من قبالة سواحل الجية.

وتقع مدينة طرطوس في غرب سوريا، على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط جنوب اللاذقية، وتبعد 250 كيلومترا شمالا عن العاصمة دمشق، و30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.

 

      

#طرطوس

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