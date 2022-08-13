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الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

الأحد 14 أغسطس 2022 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث



القدس المحتلة/سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل المحافظ غيث في الثامن من الشهر الجاري.

يذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا في الرابع من شهر آب الجاري بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.

والمحافظ غيث اعتقل 35 مرة منذ تسلمه لمهامه محافظا للقدس في آب 2018، وهو يتعرض إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.

#الاحتلال #عدنان غيث

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