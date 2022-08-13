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فرانس فوتبول: "هناك رغبة ربما لاستبعاد المشجعين الإسرائيليين من كأس العالم"

الأحد 14 أغسطس 2022 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرانس فوتبول: "هناك رغبة ربما لاستبعاد المشجعين الإسرائيليين من كأس العالم"



الدوحة/سما/

تحدث مراسل مجلة فرانس فوتبول الشرق الأوسط من الدوحة ظفرالله المؤذن عن أسباب تجاهل "فيفا" لـ"إسرائيل" في صفحة مونديال قطر واستبدالها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

المؤذن قال خلال لقائه ببرنامج ناس أونلاين على قناة روسيا اليوم:"هناك تضارب في هذا الخبر، الفيفا واللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع ولم يصدر عنهم بيان نهائيا، حتى الآن ردود الفعل جاءت من الجانب الإسرائيلي فقط، وكلنا نعرف أن هناك مبدأ هو عدم خلط السياسة بالرياضة لكن ربما عدم مشاركة إسرائيل في كأس العالم دفع بالفيفا إلى اتخاذ هذا القرار ولكن لو كانت هناك مشاركة لما تم حذفها من خريطة الفيفا".


وأضاف مراسل مجلة فرانس فوتبول: "الجدل قائم بأن هناك فعليا خلط بين السياسة والرياضة الكل يرى أنه يجب أن تكون الرياضة بعيدة عن المشاكل والخلافات السياسية، أيضا من الواضح أن هناك رغبة ربما لاستبعاد المشجعين الإسرائيليين الذين يريدون القدوم إلى الدوحة لحضور كأس العالم وهذا طبيعي ومنطقي لأنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين قطر وإسرائيل".

#كأس العالم #اسرائيل #الفيفا

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