تعيين "ميني مازوز" رئيسًا للجنة التعيينات في المناصب الرفيعة

القدس المحتلة/سما/

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين ميني مازوز، وهو قاض سابق بالمحكمة العليا، في منصب رئيس اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا في المناصب الرفيعة لمدة ثماني سنوات، حيث صوتت وزيرة الداخلية آييلت شاكيد ضد التعيين الذي سانده بقوة رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت.



وقال بينيت، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرينوت": إنه "سيكون من غير المسؤول عدم تعيين رئيس أركان خلال فترة أمنية حساسة في لبنان وغزة، لذلك لن أستخدم الفيتو. هناك مرشحان ممتازان يجب أن نضع الاحتياجات الأمنية فوق السياسة".



وكان بينيت قد رفض طلبًا تقدمت به الأحد، وزيرة الداخلية آييليت شاكيد باستخدام الفيتو ضد تعيين ميني مازوز لهذا المنصب.