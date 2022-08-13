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غانتس وأيزنكوت يعقدان مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم

الأحد 14 أغسطس 2022 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس وأيزنكوت يعقدان مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم



القدس المحتلة/سما/

يعقد وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة 20:00 للإعلان رسميًا عن تحالف أيزنكوت مع غانتس ووزير القضاء جدعون ساعر، وذلك بهدف خوض انتخابات الكنيست المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، وفقًا للقناة 12 العبرية.
 
ويشكل قرار أيزنكوت ضربة لحزب ييش عتيد، بقيادة يئير لبيد، الذي كان يأمل أن ينضم غادي لحزبه بسبب سجله العسكري، لسد ثغرة غياب خريجي المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، خصوصاً بعدما استقال رئيس الشاباك السابق، يعقوب بيري من الحزب قبل سنوات.
 
وعلى الرغم من أنه لا يتوقع أن يحدث انضمام أيزنكوت أثراً كبيراً في الانتخابات الإسرائيلية العامة، فإن من شأن انضمامه لحزب بقيادة الجنرال غانتس، أن يعزز مكانة هذا الحزب ويرفع من قوته الانتخابية التي تقدر بحسب الاستطلاعات الأخيرة بـ 12-13 مقعداً مقابل 23 مقعداً يحصل عليها حزب ييش عتيد بقيادة يئير لبيد.
 
والجدير ذكره، أن أيزنكوت تولى منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عام 2015، واستمر فيه لمدة ثلاث سنوات.

#غانتس #أيزنكوت

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