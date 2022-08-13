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الصحة بغزة تُصدر تقريرها الأسبوعي حول فيروس "كورونا"

الأحد 14 أغسطس 2022 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تُصدر تقريرها الأسبوعي حول فيروس "كورونا"



غزة/سما/

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزّة، اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، تقريرها الأسبوعي حول فيروس "كورونا" المستجد، الممتد منذ 7 حتى 13 أغسطس الجاري.

وأوضحت الصحة في تقريرها الأسبوعي، أنّها سجلت 4 وفيات و1957 إصابة بـ"كورونا"، و2478 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 5445 عينة خلال أسبوع.

وأشارت إلى أنّ إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 270471، تعافى منهم 253407، وتوفي 1996، فيما أجرت 1146331 فحصًا مخبريًا.


وحول التطعيمات، بيّنت الصحة أنّها قدّمت 3163470 جرعة، في وقت تلقى 688362 جرعة واحدة، و391013 جرعتين، و98844 الجرعة المعززة.

ولفت إلى أنّ 33.5% من السكان تلقوا اللقاح، في وقت تبلغ الفئة المستهدفة (أكبر من 16) 55.8% من الم

#وزارة الصحة بغزة

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