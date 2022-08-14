حماس: ننفي ما أوردته قناة الميادين حول المعتقلين في السعودية

غزة/سما/

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما أوردته قناة "الميادين"، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني من أنَّ "حماس تواصلت مع الرّياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية؛ والأخيرة ترد بشرط "صادم".

وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة، ودعت إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا.



وفي هذا السياق، جددت الحركة التأكيد بأنها تؤمن بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والدَّاعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس، ملتزمة بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير.